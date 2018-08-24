Канцлер Германии Ангела Меркель совершила официальный визит в Грузию. Она встретилась с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе, который передал гостье картину XVII века, что пропала из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает RT.

Во время торжественного приема грузинский ансамбль "Швидкаца" исполнил для нее старинную немецкую народную песню Wir lieben die Sturme ("Мы любим штормы"). Канцлер с удовольствием присоединилась к исполнению, спев вместе с ансамблем.

Видео: youtube.com/Georgian Broadcaster

Фото: instagram.com/bundeskanzlerin

Как сообщала "Страна", по мнению Меркель, Украина должна остаться транзитером газа после старта "Северного потока-2".

Напомним, что президент России подарил на свадьбе министру Кнайсль кроме казачьего хора.