Сегодня, 24 августа, президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Заслуженный юрист Украины" главе Национальной полиции Сергею Князеву. Об этом говорится в указе № 238.

"Присвоить звание "Заслуженный юрист Украины" Князеву Сергею Николаевичу - председателю Национальной полиции Украины, генералу полиции 2-го ранга", – говорится в тексте указа.

Такое же звание Порошенко присвоил директору правового департамента Нацполиции Владимиру Жиденко.

Известно, что у Сергея Князева высшее юридическое образование. Он защитил кандидатскую диссертацию в области юриспруденции. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году.

В августе 2016 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Князеву звание генерала.

А с 8 февраля 2017 года Князев занимает пост главы Национальной полиции Украины.

Как сообщала "Страна", сегодня в Киеве прошел военный парад на Крещатике. Появились фото с высоты птичьего полета.

"Страна" также писала, кто стоял за спиной у Порошенко во время парада на День Независимости.

Напомним также, что полиция отчиталась об идеальном поведении киевлян, которые пришли сегодня на парад.