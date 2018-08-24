В пятницу, 24 августа, в Киеве вспыхнуло заброшенное здание типографии. Масштабный пожар в двухэтажном здании произошел на улице Львовской напротив корпуса Киевского национального университета. В тушении участвовали несколько пожарных автомобилей, пишет Информатор.

Как сообщили местные жители, заброшенное здание типографии уже давно интересует потенциальных застройщиков, которые хотят возвести на этом месте дом. Поэтому высока вероятность того, что причиной пожара стал поджог.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Украине объявили самый высокий уровень пожароопасности до конца праздничных выходных.

Ранее "Страна" писала о том, что смертельный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался из-за замыкания от неубранного с крыши снега.

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