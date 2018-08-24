Украине необходимо искать альтернативные источники энергоресурсов из-за строительства трубопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве после переговоров с украинским руководством, пишет Украинская правда.

"Беспокойство президента Трампа заключается в том, что почему вы, Европа, еще больше, добровольно привязываете себя к российским энергоресурсам? Путь для Украины и других - это искать альтернативные источники и ресурсы природного газа. Если "Северный поток-2" построят, то Украина попадет под угрозу, что Россия, даже если обяжется, не будет поставлять достаточных объемов газа", - сказал Болтон.

В частности он посоветовал странам ЕС расширять возможности по добыче газа в Средиземном море, вспомнил о построении "Южного газового коридора", а Украине посоветовал развивать альтернативные источники энергоресурсов и собственную добычу газа.

Напомним, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле сообщили, что Болтон не стал подписывать заявление об отказе США вмешиваться во внутренние дела.

Также мы сообщали, что Германия будет достраивать "Северный поток-2" несмотря на проблему Украины.