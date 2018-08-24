Игроки и тренеры футбольных команд Украинской Премьер-лиги вместе прочитали стихотворение поэтессы Лины Костенко на украинском языке в честь Дня независимости Украины. Видеозапись опубликовал FootballHub.

Среди ораторов заметили наставника "Шахтера" Паулу Фонсеку, тренера "Арсенала-Киев" Фабрицио Раванелли, футболистов "Динамо" Томаша Кендзеру, Йосипа Пиварича и Беньямина Вербича, Максима Тейшейру из "Олимпика", Силаса и Луиса Филиппе из "Зари", а также президента УПЛ Томаса Гримма.

Видео: youtube.com/Football Hub

Как сообщала "Страна", Динамо и Шахтер поддержали проект МВОТ ко Дню Независимости. Каждый житель Украины может через сайт-конструктор создать свою открытку с поздравлениями ко Дню рождения страны.

Часть поздравлений будет размещена на билбордах, поездах, междугородных электричках во всех областях Украины, а также в киевском и харьковском метрополитене.

Отметим, что форвард Сент-Этьена отказался переходить в киевское Динамо.