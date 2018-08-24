Пожар, унесший жизни 60 человек, в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" начался в светодиодном светильнике. Его залила талая вода с крыши, которую не чистили от снега. Произошло замыкание и вспыхнуло пламя.

Об этом передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования, проведенной специалистами ООО "Бюро независимых экспертиз" по назначению Следственного комитета РФ.

Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным. Короткое замыкание в электропроводке, вызванное ошибочным распределением нагрузок и разрушенной из-за перегрева изоляцией эксперты посчитали весьма вероятным. Определить точное место аварии не смогли.

"Почти все предоставленные им на исследование фрагменты проводов и кабелей оказались полуобгоревшими, и однозначно установить, что стало причиной их разрушения - электродуга или уже пламя пожара - оказалось невозможно", - указано в опубликованном сообщении.

"Экспертиза установила, что сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено по сравнению с расчетным на 10–20%. Это обстоятельство, впрочем, списали на бракованную продукцию. ... К одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв.мм. Ошибка привела к постоянному перегреву провода и почти полной "термодеструкции" его изоляции. В другом случае провод, подводящий ток к автомату, оказался вдвое меньшей площади сечения, чем отходящий от него... Во многих распределительных шкафах проводники оказались просто перепутаны... Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом", - отметили эксперты.

На изучение экспертам были представлены несколько десятков мешков, набитых обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей, трансформаторами и т.п.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также были госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но данные об их количестве различаются.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пятерых человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной пожара в ТЦ является небрежность людей. По данным СМИ и экспертов, ТРЦ загорелся из-за замыкания, которое произошло в результате протекания крыши.

В МЧС РФ заявили, что пожарные тушили кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня" профессионально, но им мешала архитектура здания. Следком РФ предъявил обвинение в халатности первому руководителю тушения пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Андрею Бурсину.

По версии следствия, он "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара, а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара".

Как сообщала "Страна", в Кемерово начали сносить злополучный ТРЦ "Зимняя вишня", где сгорели люди.

Напомним, что возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил.