На сайте президента Украины Петра Порошенко появилось забавное фото, на котором запечателн советник главы США Дональда Трампа Джон Болтон в компании генпрокурора Юрия Луценко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Судя по всему троица попала в кадр во время официальных мероприятий по случаю Дня независимости Украины. При этом их общение носило вовсе не официальный характер. На фото видно, как Юрий Луценко с видом заговорщика что-то показывает Джону Болтону на экране мобильного телефона. За этим процессом внимательно наблюдает Александр Турчинов.

Фото: president.gov.ua

Напомним, Джон Болтон приехал в Киев по случаю Дня независимости Украины. Он не только принял участие в официальных праздничных мероприятиях, но и успел встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, с которым они обсудили вопросы противостояния строительству "Северного потока-2".

Ранее "Страна" писала о том, что посол объяснил, почему президента США не будет на параде ко Дню независимости Украины.