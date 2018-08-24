Урны, биотуалеты и козырьки зданий. Куда умудрились залезть зрители военного парада на Крещатике
В пятницу, 24 августа, тысячи людей пришли посмотреть на масштабный военный парад ко Дню независимости. Страна вела онлайн-трансляцию мероприятия.
Проход военных и техники начался в 10:00. Самые предусмотрительные зрители приехали заранее и заняли места по бокам Крещатика. А остальным приходилась взбираться повыше, чтобы увидеть все самое интересное. Люди карабкались на деревья, балконы, бордюры, возвышенности и даже залезали на мусорные урны и биотуалеты, пишет "Информатор".
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Ранее "Страна" сообщала, что солдат почетного караула упал в обморок во время слов Порошенко "Мы нужны Европе".
Также полиция отчиталась об идеальном поведении пришедших на парад киевлян.