Во Львове на площади Тараса Шевченко на митинге в честь 27 годовщины независимости, согнанные из всех районов дети были вынуждены почти два часа стоять под палящим летним солнцем.

Школьники были нужны ради "флешмоба" с одновременным выпуском воздушных шаров. О произошедшем в Facebok написала журналист Вика Балицкая.

"Чиновники в это время плели словесные кружева пафосных официальных текстов, награждали грамотами директоров заводов, врачей, деятелей ... ну, раз уж охотитесь за детскими сердцами то хоть считайтесь с ними, уважайте детей и сократите ту скуку максимально. Дети парились и скучали, их педагоги группами водили в тень, чтобы хоть немного охладились, отпаивали водичкой...

Какой позор и унижение! Зачем? Ради чего? Какова ценность тех двухсекундных флэш-мобов?", - отметила она.

Журналист назвала пребывание детей 10-11 лет в течение двух часов под открытым августовским солнцем - физическим и моральным издевательством, а также - легализованными пытками.

"Детей же свезли во Львов из области. Не получилось по 50 из района. Тысячи не было. Собирали педагоги детей как могли, потому что это было непросто. В некоторых районных центрах школы отказались от этого абсурда. То из сел свезли. Школьники в 11:00 должны были прибыть во Львов, в церковь Юра. Флэш-моб с шариками состоялся в 12:56 (т.е. около 1 часа 56 минут дети провели на палящем солнце - Прим.Ред.)", - написала Балицкая, еще раз охарактеризовав "школьных флешмоб" как "узаконивание коллективного издевательства под патронатом педагогов".

Некоторые дети сумели укрыться от солнца в тени стенда с изображением погибшего героя Майдана Марьяна Найды.

Фото: facebook.com/toribal

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