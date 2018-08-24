Родственники семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который оказался парализован из-за травмы пять лет назад, рассказали о состоянии спортсмена. Об этом сообщает The Mirror.

Члены семьи надеются, что Шумахер до сих пор может проявлять эмоции. "Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и показываем ему прекрасную панораму с видом на горы и озеро, он иногда плачет", — заявил источник, близкий к семье гонщика.

15 августа газета L'Illustre сообщила, что семья Шумахера перевезет его из Швейцарии на испанский остров Мальорка. По информации издания, жена гонщика Коринна приобрела недвижимость в районе Андратч на юго-западе Мальорки за 30 миллионов евро.

В декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

Ранее "Страна" сообщала, что родственники рассказали в каком состоянии находится Шумахер через четыре года после падения.

Также мы писали о том, что за три года на лечение Михаэля Шумахера потратили около 16 млн евро.