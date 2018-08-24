В ночь на 24 августа, на проспекте Победы, в Шевченковском районе Киева, мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей, когда пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Инфоорматор.

По словам водителя Ford, он двигался по проспекту Победы в сторону центра города в средней полосе. Вдруг из темноты в районе зоопарка показался силуэт человека, он даже не успел нажать на тормоза и ударил правой стороной машины пешехода. От удара мужчина отлетел на третью полосу и сразу же попал под колеса ехавшей следом Skoda.

Водитель второго автомобиля не сразу понял, что переехал человека. Он подумал, что переехал какие-то пакеты с вещами. У Fiesta разбито лобовое стекло, бампер, фара и крыло. У Octavia нет никаких повреждений.

Фото: kiev.informator.ua

От полученных травм мужчина скончался на месте, ему было примерно 40 лет. Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Подробности происшествия выясняются. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.

Ранее "Страна" писала о том, что один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на объездной дороге Винницы.

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