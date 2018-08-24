В Департаменте образования Киевской горгосадминистрации рекомендуют школам организовать занятия по семестровой системе, начать новый учебный год 1 сентября, а также провести осенние школьные каникулы начнутся в октябре, зимние - в декабре, а в весной - в марте. Об этом сказано в письме Департамента образования КГГА.

График каникул будет такой:

1. Осенние каникулы: с 29 октября по 4 ноября.

2. Зимние каникулы: с 22 декабря по 7 января 2019 года.

3. Весенние каникулы: с 25 по 31 марта 2019 года.

В общей сложности дети в Украине на каникулах будут отдыхать 30 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что в школах Ивано-Франковска продлили каникулы из-за вспышки кори.

Также мы писали о том, что заставляет украинские вузы отправлять студентов по домам.