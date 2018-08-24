В четверг, 24 августа в Киеве на параде в честь 27 годовщины независимости, кроме военного из почетного караула, потерял сознание и солдат Десантно-штурмовых войск Украины. Боец упал во время минуты молчания в честь памяти погибших украинцев. Об этом сообщает Информатор.

Но если первого солдата удалось вовремя подхватить за руки, то второй военный потерял сознание и упал на землю. Коллеги сразу же бросились ему на помощь, оттащили из колонны в толпу для оказания медицинской помощи.

Фото: kiev.informator.ua

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Напомним, что после окончания военного парада на станции метро Крещатик возник коллапс из-за огромного наплыва пассажиров.