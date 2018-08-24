Досадный инцидент, произошедший сегодня на Крещатике перед началом военного парада с солдатом почетного караула, который вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание, случился в момент, когда президент Петр Порошенко произносил слова о связи Украины и ЕС.

Фото: kiev.informator.ua

"Я хочу отдельно обратить внимание: и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом. Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской страны, мира и безопасности в Европе было бы меньше", - говорил президент в то время, как охрана подхватила по руки упашего в обморок солдата и выводила его за территорию.

Напомним, "Страна" насчитала пять подобных инцидентов, произошедших с солдатами почетного караула во время мероприятий с участием президента Петра Порошенко.

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