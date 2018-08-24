Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что у Грузии и Украины есть наибольшая европейская перспектива, но Европе может потребоваться до 10 лет, чтобы разработать шаги для евроинтеграции двух стран. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Грузия Online".

Меркель в Грузии попросили прокомментировать заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости улучшения отношений с Москвой.

"Что касается политики Германии в отношении Восточной Европы, то это не новая инициатива. Хайко Маас лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам нужна четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Грузия, Азербайджан, Армения, но Грузия точно вместе с Украиной является страной, имеющей самую большую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо сделать в будущем", - заявила политик.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии назвали главное условие при котором Украина сохранит транзит российского газа.

Также мы писали о том, что у Меркель озвучили одну из ее договоренностей с Путиным.