США не утратят официальный статус крупнейшей экономики мира. Экономический рост их ближайшего конкурента - Китая уже замедлился.

Об этом 21 августа 2018 заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Западной Вирджинии на собрании сторонников кандидата от Республиканской партии в Сенат Патрика Морриси. Об этом сообщает Bloomberg.

"Когда я пришел, все шло к тому, что Китай за очень короткое время станет больше нас. Теперь этого не случится", - отметил президент США. Трамп заверил, что хочет быть другом Китая, однако "не может не делать того, что должен делать", - отметил он.

Экономика Китая росла в несколько раз быстрее американской (в 2016 году — 6,7% роста у КНР против 1,6% у США). Эксперты предсказывали, что через 10–12 лет Китай обгонит США в рейтинге крупнейших экономик мира. В конце 2017 года британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) выпустил прогноз, согласно которому США потеряют лидерство в 2030 году, ранее прогнозировался 2029.

"Наша экономика устанавливает рекорды практически "на всех фронтах". Возможно, это лучшее, что когда-либо делала наша страна. После выборов были достигнуты огромные результаты. Мир уважает нас снова! Компании возвращаются в США", - отметил он.

В отчете CEBR отмечалось, что опасения, возникшие после избрания на пост президента Дональда Трампа, пока не оправдались, а его налоговая политика дает надежду на ускорение экономического роста. Тем не менее в CEBR выражали уверенность, что эти сдвиги смогут лишь отсрочить переход лидерства к Китаю.

"Сейчас лучшая потребительская ситуация, которую я видел в своей карьере", - процитировал Трамп слова одного из исполнительных топ-менеджеров.

"Фактически все говорят сейчас об этом. Сделки заключаются, а расходы сокращаются. Вы еще многого не видели", - отметил он.

В середине июня Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд. Новая мера была названа ответом на применяемые Китаем "нечестные методы торговли" и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Пекин ответил США зеркальным повышением сборов на американские товары. В июле Трамп заявил, что в случае необходимости готов обложить пошлинами практически весь импорт из Китая на общую суму около $500 млрд.

В июле Всемирный банк сообщил, что в 2017 году ВВП США составил около $19,4 трлн, а ВВП Китая - примерно $12,2 трлн. В 2018 году, по прогнозу опрошенных Bloomberg экспертов, экономика Китая вырастет на 6,6%, что станет худшим результатом с 1990 года. Экономика США, согласно тому же прогнозу, должна вырасти на 2,9%.​

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Видео: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", Трамп объявил, что его импичмент повергнет Америку в нищету.

Отметим, что заговор против Трампа оплачивает и направляет миллиардер Джордж Сорос. В распоряжении американских СМИ оказался секретный документ, описывающий механику сотрудничества Facebook, Twitter и противников Дональда Трампа.