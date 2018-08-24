Появились фото военного парада на Крещатике с высоты птичьего полета
В сети появились снимки военного парада, который 24 августа проходил в Киеве к 27-й годовщине Независимости. Фото опубликовал "Информатор".
Фото: kiev.informator.ua
В параде принял участие 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники. По Крещатику проехали танки, системы залпового огня, самоходные установки, десантники и морские пехотинцы на БТР-ах, а также провезли американские комплексы Javelin.
Фото: kiev.informator.ua
На параде собрались тысячи людей со всей Украины.
Фото: kiev.informator.ua
Ранее "Страна" сообщала, что после окончания военного парада на станции метро Крещатик возник коллапс из-за огромного наплыва пассажиров.
Также мы писали о том, что на военном параде впервые прозвучал "Марш новой армии".
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