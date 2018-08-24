В пятницу, 24 августа, в Киеве прошел военный парад, посвященный 27-й годовщине независимости Украины.

Президент выступил с пространной речью перед киевлянами и военными, а на сцене в этот момент, у него за спиной находились спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Администрации президента Игорь Райнин, глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Скриншот видеотрансляции парада, справа налево: Порошенко, Парубий, Гройсман, Райнин, Турчинов, Луценко, Болтон

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на военном параде новый Ан-178 впервые пролетел над головами обычных зрителей.

Также мы рассказывали, что во время речи Порошенко солдат почетного караула потерял сознание.