Появились фото и видео того, как солдат почетного караула потерял сознание во время речи Порошенко
Появилось фото того, как 24 августа во время речи президента Петра Порошенко перед военным парадом ко Дню независимости один из солдат почетного караула внезапно потерял сознание. Инцидент случился на 9 минуте речи Порошенко, пишет Информатор.
Фото: kiev.informator.ua
Военному стало плохо, но его быстро подхватила под руки охрана и вывела. После этого произошла смена караула.
Напомним, что этот случай не единственный, когда солдатам почетного караула становится плохо и они теряют сознание на мероприятиях с участием президента Петра Порошенко. В частности, во время его инаугурации стало плохо парню из роты Почетного караула. Военнослужащий выронил оружие и чуть не упал сам.
Ранее "Страна" писала о том, что Знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире.
Также мы сообщали, что во время выступления чиновника на линейке в Черновцах школьник потерял сознание.