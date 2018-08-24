Появилось фото того, как 24 августа во время речи президента Петра Порошенко перед военным парадом ко Дню независимости один из солдат почетного караула внезапно потерял сознание. Инцидент случился на 9 минуте речи Порошенко, пишет Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

Военному стало плохо, но его быстро подхватила под руки охрана и вывела. После этого произошла смена караула.

Напомним, что этот случай не единственный, когда солдатам почетного караула становится плохо и они теряют сознание на мероприятиях с участием президента Петра Порошенко. В частности, во время его инаугурации стало плохо парню из роты Почетного караула. Военнослужащий выронил оружие и чуть не упал сам.

Ранее "Страна" писала о том, что Знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире.

Также мы сообщали, что во время выступления чиновника на линейке в Черновцах школьник потерял сознание.