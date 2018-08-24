Президент Украины Петр Порошенко назвал антироссийские санкции США эффективными и мотивирующими РФ "вернуться в цивилизованное общество". Они должны заставить Россию вывести войска из Крыма и Донбасса и уважать международное право.

Об этом Порошенко заявил во время встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который 24 августа находится в Киеве.

"Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков, а остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров из США", - заявил Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы благодарны США за санкции. Они являются мотивацией для России вернуться в цивилизованное общество, убрать свои войска из Крыма и Донбасса, не применять химическое оружие против других государств, осуществлять цивилизованную внешнюю политику, уважать международное право. ... Подчеркиваю, эти санкции являются эффективными. Санкции заставляют Москву платить большую цену за грубое нарушение международного права, которое она осуществляет", - отметил президент Украины.

Порошенко добавил, что визит Болтона в Киев в этот день - "яркое свидетельство мощной поддержки, которую США оказывают Украине".

"Я бы хотел поблагодарить за крымскую декларацию, которая четко продемонстрировала позицию США по незаконно аннексированному Россией оккупированному Крыму", - добавил глава государства.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман заявил: "У Украины и США - большое совместное будущее". Он напомнил, что впереди - реализация совместных производственных планов в энергетической сфере, в авиастроении и производстве железнодорожных локомотивов.

"Я жду наших переговоров - по различным вопросам и о видении того, как мы можем углубить сотрудничество", - отметил в свою очередь советник президента США.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее и международное сотрудничество, усиление санкционного давления на РФ и противодействие реализации энергопроекта построения газопровода "Северный поток-2".

Скриншот: twitter.com/poroshenko

Как сообщала "Страна", в США отчитались, сколько российских активов заблокировали санкциями. В целом зарубежные прямые инвестиции в Россию упали с 2013 года более чем на 5%.

Отметим, что в МИД России заявили, что санкции США ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов.