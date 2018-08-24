Во время проведения военного парада на Крещатике ко Дню Независимости серьезных нарушений правопорядка не было. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города Киева.

Там отметили, что оружия и других запрещенных предметов полицейские у пришедших также не обнаружили.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, во время праздничных мероприятий в городе в течение всего дня порядок будут охранять 6 тысяч сотрудников полиции вместе с Национальной гвардией Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, налажено тесное сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что МВД привлечет все силы для усиления охраны на День независимости.

Также мы писали о том, что на границе усилят наряды, а въезжающим обещают детальный досмотр.