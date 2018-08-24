Свыше 40 словацких кинематографистов и общественных деятелей призвали власти активно требовать освобождения находящего в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"Призывать Российскую Федерацию немедленно выпустить Олега Сенцова срочно без каких-либо условий, поскольку жизнь Сенцова под угрозой. Призывать РФ немедленно освободить всех политических заключенных - украинских граждан, которые лишены свободы по политическим соображениям, особенно тех, у кого длительный срок голодания, что серьезно угрожает их жизни", - говорится в опубликованном заявлении инициативы "Словакия и Чехия за Олега Сенцова".

"Наше молчание, наше равнодушие и попустительство репрессивному режиму творят зло", - говорится в заявлении.

Сенцов, заключенный по политическим обвинениям, начал голодовку перед чемпионатом мира по футболу, чтобы подчеркнуть "достижения" России в области прав человека.

Его удерживают в российской колонии "Белый медведь" за Полярным кругом, в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

По данным адвоката Дмитрия Динзьо, у Сенцова пульс замедлился до 40 ударов в минуту, у заключенного плохо с сердцем, но на больницу в Лабытнанги он не соглашается, а перелета может не пережить. Сенцов написал двоюродной сестре Наталье Каплан, что "конец близко".

Видео: facebook.com/slovenskoaceskozaolegasencova

Как сообщала "Страна", в МИД Украины напомнили, что Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней.

А шеф адвокатов заключенного заявил, что Олег Сенцов не будет писать прошение о помиловании.