В пятницу, 24 августа, огромное число людей пришли в центр Киева посмотреть на военный парад ко Дню независимости. По окончанию парада многие сразу же устремились на метро "Крещатик" и это спровоцировало коллапс в вестибюле станции и у турникетов. Об этом сообщает Информатор.

У входа в станцию образовались огромные очереди, а чтобы справиться с большим потоком людей сотрудникам метрополитена пришлось поставить у турникетов специальную кассу-копилку, куда люди бросали купюры по 8 гривен и проходили на перрон. Кассу-копилку используют в метро во время большого наплыва пассажиров. Емкость опечатана, из нее невозможно вытащить деньги. Их изымают сотрудники метро и вносят в кассу.

Фото: kiev.informator.ua

Уточняется, что сразу после парада станция "Майдан независимости" была закрыта на вход и выход, потому у людей не оставалось другого варианта, кроме как идти на "Крещатик". Поэтому у входа на станцию и у турникетов образовывались огромные очереди.

Ранее "Страна" писала о том, что в параде на Крещатике впервые приняли участие девушки.

Также мы сообщали, что на военном параде новый Ан-178 впервые пролетел над головами обычных зрителей.