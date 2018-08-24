В городе Болграде Одесской области власти торжественно отметили 50-летие со дня начала операции "Дунай", в ходе которой 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора для подавления "Пражской весны". Об этом пишет агентство "Трасса Е-95".

Как известно, наиболее крупный контингент войск был выделен Советским Союзом (около 500 тысяч человек, 5 тысяч танков и БТР). Среди них - и жители Болграда и Болградского района, в том числе женщины-медики.

По случаю пятидесятилетия операции "Дунай" ветераны чехословацких событий и руководство районных ветеранских организаций возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам "Боевое братство". Здесь же прошел митинг, в ходе которого его участники делились воспоминаниями тех далеких событий. Практически каждый выступавший подчеркивал, что в те годы был вне политики, лишь выполнял свой воинский долг.

Венчало мероприятие церемония награждения. Участникам тех событий от Болградского района были вручены юбилейные медали "50 лет совместной операции стран Варшавского договора "ДУНАЙ" Комитета ветеранов войны Организаций ветеранов Одесской области.

После митинга ветераны военных действий в Чехоловакии отправились в Спасо-Преображенский собор, где зажгли свечи в память о погибших и не доживших до этого дня сослуживцах.

По официальным данным за время операции "Дунай" погибло более ста советских солдат и военнослужащих стран Варшавского договора, а также 108 жителей Чехословакии, ранено более пятисот чехов и словаков.

В 1989 году было принято Заявление Советского правительства и совместное Заявление руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР, в которых ввод войск в Чехословакию в 1968 г. квалифицировался как "неправомерный акт вмешательства во внутренние дела суверенной страны, акт, прервавший процесс демократического обновления ЧССР и имевший долговременные отрицательные последствия".

Вместе с тем, в Украине ветераны операции "Дунай" официально имеют статус участников боевых действий.

Фото: trassae95.com

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