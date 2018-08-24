Президент Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" лейтенанту Олегу Довгому (посмертно) и лейтенанту Владимиру Соснину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На параде по случаю Дня Независимости в Киеве орден получили родители Олега Довгого - Валентина Петровна и Иван Иванович. Военный с 2014 года выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, в частности в районе пгт Чернухино, руководил взводным опорным пунктом в районе Дебальцево.

31 января 2015 года боевики совершили наступательные действия на Чернухино, в том числе нанесли огневое поражение из систем "Град" на взводный опорный пункт лейтенанта Довгого. В бою с противником были ранены трое военнослужащих, и лейтенант вынес с поля боя тяжелораненого бойца. При продолжении боевых действий Олег Довгий получил ранения, однако от эвакуации отказался и продолжал руководить подчиненными. Позднее артиллерийский снаряд из реактивных систем залпового огня "Град" попал в укрытие, где находился Довгий, в результате чего офицер погиб. Позиции взводного опорного пункта удалось удержать.

Звание Героя Украины также присвоено и лейтенанту Владимиру Соснину. В июне 2014 года вблизи села Селезневка в ходе боя 27 военнослужащих получили ранения и, находясь под шквальным огнем, не могли самостоятельно покинуть место боя. Соснин, рискуя собственной жизнью, лично осуществил эвакуацию личного состава с поля боя и оказал медицинскую помощь. 27 июля 2014 года подразделение под его руководством перемещалось для занятия высоты вблизи города Торез Донецкой области, попало под минометный обстрел со стороны боевиков. Офицер получил ранения, но продолжил руководить подразделением. 29 июля его штурмовая группа взяла под контроль курган Саур-Могилу.

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