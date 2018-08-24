Следственный комитет России открыл уголовное дело против членов организации "Правый сектор" после публикации документа под названием "приговор Центрального национального суда "Правого сектора". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

В сообщении говорится, что решение приняли после того, как в мае 2015 года в Симферополе был осужден на 4 года и 2 месяца участник событий на Майдане Александр Костенко.

"В этом документе, заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации "Правый сектор" о совершении в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора", — сообщает Следком РФ.

Авторам "приговора" следователи СК инкриминируют приготовление к совершению убийств и покушений на жизни государственных деятелей.

"​В ближайшее время следствием будут вынесены постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых, а также решен вопрос об объявлении их в международный розыск и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении Следкома.

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