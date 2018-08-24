В России назвали новое официальное приветствие ВСУ "Слава Украине, Героям Слава" калькой с кричалки нацистов. Такое сравнение в четверг, 24 августа, на брифинге провела пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

"24 августа в Киеве в рамках военного парада, приуроченного к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, будет использовано новое воинское приветствие" Слава Украине! - Героям слава! "... Считаем, что это одна из самых дерзких попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны", - отметила она.

В России считают, что Киев планирует "дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным содержанием", чтобы мировое сообщество воспринимало его как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.

"Непосредственно же корни лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" совершенно очевидны - это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия", - сказала Захарова.

Она заявила, что в годы войны этот "нацистский клич" использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была "лояльная к рейху".

Видео: youtube.com/RT на русском

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