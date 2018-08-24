В России назвали новое официальное приветствие ВСУ "Слава Украине, Героям Слава" калькой с кричалки нацистов. Такое сравнение в четверг, 24 августа, на брифинге провела пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

"24 августа в Киеве в рамках военного парада, приуроченного к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, будет использовано новое воинское приветствие" Слава Украине! - Героям слава! "... Считаем, что это одна из самых дерзких попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны", - отметила она.

В России считают, что Киев планирует "дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным содержанием", чтобы мировое сообщество воспринимало его как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.

"Непосредственно же корни лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" совершенно очевидны - это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия", - сказала Захарова.

Она заявила, что в годы войны этот "нацистский клич" использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была "лояльная к рейху".

Видео: youtube.com/RT на русском 

"Страна" разбиралась, почему на самом деле нацисты в 1943 году уничтожили черниговский поселок

На ликвидацию черниговских партизан немцы бросили до семи тысяч (дивизия!) немецких и венгерских солдат и офицеров, а также сотрудников украинской вспомогательной полиции.

Отметим, что уволенная за поздравление Гитлера львовская учительница требует восстановления на работе через суд.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!