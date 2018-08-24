Сегодня в Киеве, во время военного парада по случаю 27 годовщины независимости Украины прозвучала песня Организации украинских националистов (ОУН) "Зродились ми великої години", которая в этом году стала официальным "Маршем новой армии". Но в новом варианте песни были изменены строки в последнем куплете, пишут "Новости Донбасса".

В отличие от оригинала, не было строк об украинском государстве, располагающемся от реки Сян по регион Кавказ, который географически начинается на территории современной России.

Вместо:

Веде нас в бій борців упавших слава.

Для нас закон найвищий то наказ:

"Соборна Українська держава –

Міцна й одна від Сяну по Кавказ".

Прозвучало:

Веде нас в бій борців упавших слава.

Для нас закон найвищий то наказ:

"Соборна Українська держава" –

Вона на вік доноситься до нас.

Ранее "Страна" сообщала, что в параде на Крещатике впервые приняли участие девушки.

Также мы писали о том, что опубликован полный текст речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости.