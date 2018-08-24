Без Сяна и Кавказа. В Киеве на параде прозвучал подправленный гимн ОУН
Сегодня в Киеве, во время военного парада по случаю 27 годовщины независимости Украины прозвучала песня Организации украинских националистов (ОУН) "Зродились ми великої години", которая в этом году стала официальным "Маршем новой армии". Но в новом варианте песни были изменены строки в последнем куплете, пишут "Новости Донбасса".
В отличие от оригинала, не было строк об украинском государстве, располагающемся от реки Сян по регион Кавказ, который географически начинается на территории современной России.
Вместо:
Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий то наказ:
"Соборна Українська держава –
Міцна й одна від Сяну по Кавказ".
Прозвучало:
Веде нас в бій борців упавших слава.
Для нас закон найвищий то наказ:
"Соборна Українська держава" –
Вона на вік доноситься до нас.
Ранее "Страна" сообщала, что в параде на Крещатике впервые приняли участие девушки.
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