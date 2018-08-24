В параде на Крещатике впервые приняли участие девушки. Видео
В пятницу, 24 августа 2018, на параде в честь 27-годовщины независимости на Крещатике впервые приняли участие девушки-военнослужащие военных вузов.
Торжественным строем промаршировали курсантки Военного института КНУ им. Шевченко и военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.
По официальным данным, на текущий момент в Вооруженных силах Украины проходят службу или работают более 55 000 представительниц прекрасной половины человечества. Военнослужащих из них - около 25 000.
Видео: youtube.com/112 Украина
"Страна" разбиралась, почему накануне парада в Киеве полилась кровь на Донбассе.
Напомним, что на генеральной репетиции парада ко Дню Независимости показали американские комплексы Javelin. По главной улице Киева сначала прошли украинские и иностранные военные, в том числе британские, грузинские и американские.