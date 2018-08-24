В пятницу, 24 августа 2018, на параде в честь 27-годовщины независимости на Крещатике впервые приняли участие девушки-военнослужащие военных вузов.

Торжественным строем промаршировали курсантки Военного института КНУ им. Шевченко и военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

По официальным данным, на текущий момент в Вооруженных силах Украины проходят службу или работают более 55 000 представительниц прекрасной половины человечества. Военнослужащих из них - около 25 000.

Видео: youtube.com/112 Украина

"Страна" разбиралась, почему накануне парада в Киеве полилась кровь на Донбассе.

Напомним, что на генеральной репетиции парада ко Дню Независимости показали американские комплексы Javelin. По главной улице Киева сначала прошли украинские и иностранные военные, в том числе британские, грузинские и американские.