Вчера, 23 августа, луганская Заря отстояла ничью в первом матче плей-офф Лиги Европы против немецкого РБ Лейпциг (0 - 0). Причем луганчане играли в меньшинстве. На 16 минуте, полузащитник Зари Богдан Леднев был удален с поля за удар Марсело Сараччи.

Когда арендованный у Динамо игрок покидал поле, главный тренер Зари Юрий Вернидуб не сдержался и грубо накричал на него, передает портал Sport.ua.



"Ты что... Ты сейчас оставил вдесятером нас! Бл@ь, у вас синдром там в Киеве. Мозгов вообще нет", - крикнул Вернидуб своему футболисту.



Потом, на послематчевой пресс-конференции Юрий Вернидуб заявил, что это были эмоции.

"Это все эмоции. Просто сказал, что нельзя так вести себя. Да, было нарушение, но как бы там больно ни было, судья уже свистнул, тем более, поставил штрафной в их ворота. Зачем отбрыкиваться? Это неправильно. Но я все равно пожал руку Богдану, поддержал его, потому что вы не видели, а я видел его в перерыве - у него слезы на глазах, переживания.

Молодцы и ребята, которые сказали, что он еще молодой, будет ему урок. Их слова: "Мы за него отстоим". Что они и сделали. Поэтому, у Богдана должок перед командой, в следующей игре выйти и забить гол, принести победу", - заявил Юрий Вернидуб.