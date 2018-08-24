Петр Порошенко произнес речь на День независимости Украины. Она изобиловала военно-патриотической риторикой, обличениями Москвы и новыми заверениями в том, что с общей украино-российской историей покончено.

Чего не было в речи президента - это однозначных побед. Порошенко был больше сосредоточен на процессе, чем на результате. В качестве итога усилий власти гарант предложил формулу "мы выстояли".

Впрочем, Порошенко обозначил и перспективы. Насколько они достижимы - второй вопрос. Гарант пообещал уже в сентябре внести в Раду закон об изменениях в Конституцию по движению в НАТО и ЕС - где нас пока еще никто не ждет.

Также почти ультимативно прозвучали слова Порошенко о Томосе, который мы, по мнению президента, должны получить. При этом президент впервые назвал УПЦ "неканонической" церковью - и это несмотря на то, что ее глава (митрополит Онуфрий) присутствовал на параде.

"Страна" проанализировала полный текст речи Порошенко и проследила, как поменялась его риторика по сравнению с прошлым годом.

Промочал о росте экономики

Начнем, пожалуй, с того, чему в речи президента было уделено совсем мало места. С экономики.

Пусть на военном параде и не принято слишком детально ее обсуждать, но в прошлом году президент счел нужным упомянуть, что ВВП начал расти.

"Возобновили рост ВВП, и дальнейшие прогнозы - положительные. Это создает возможности для постепенного восстановления уровня жизни украинцев", - сказал Порошенко на параде-2017.

Сегодня же экономика была упомянута лишь в контексте "гибридной войны". Порошенко упрекнул северного соседа, что он наложил на Киев санкции и закрыл товарный транзит из Украины. Так президент объяснил кризисную яму, в которой мы оказались.

Кроме того, он напомнил, что экспорт в Европу вырос на 11% за последние годы, а российский газ мы более не покупаем, чему, по мнению президента, исполнилась уже тысяча дней.

А вот о росте экономики и повышении уровня жизни украинцев Порошенко на этот раз не сказал ничего. Напомним, что прошлый парад мы встречали долларом по 25 грн, а в этом году курс уверенно подбирается к 28-ми, впервые за долгие годы показав рост не осенью, а в середине лета.

С холодком о внешней поддержке

Изменилась риторика президента и о внешних партнерах Украины.

В прошлой речи он апеллировал к присутствующему на параде главе Пентагона Джеймсу Мэттису и цитировал Рейгана. И говорил, что без союзников Украине не выстоять.

"Мы должны искать и держаться за союзников. Сто лет назад остались один на один с Россией, а выжили только те новые государства, которые имели надлежащую внешнюю поддержку", - так высказывался Порошенко-2017.

В этом году президент был более суверенен и даже не упомянул стоявшего неподалеку советника Трампа Джона Болтона:

"Мы, украинцы, идем своим путем и понимаем, что в первую очередь должны опираться на собственные силы. Использовать богатства страны в интересах народа и будущих поколений. Украина должна жестко защищать свои национальные интересы. Внешняя помощь для нас все еще важна, но прежде всего должны помочь сами себе".

Этот абзац укладывается в логику последнего года. Отношения между Западом и Украиной стали более прохладными - оттуда поступает всё меньше денег и все больше критики.

К тому же ни США, ни Европа не высказали до сир пор своих предпочтений относительно будущего президента страны. Это говорит о том, что они не уверены прежде всего в самом Петре Порошенко, чье правление сопровождают коррупционные скандалы, а реформы очевидно буксуют.

Отсюда, видно, и "почвенная" риторика президента, который, в отличие от прошлой своей речи, раздает меньше реверансов внешним партнерам.

ЕС и НАТО

О главных внешних ориентирах страны - вступлении в Евросоюз и НАТО - Порошенко также неожиданно заговорил почти в ультимативном тоне.

Создалось даже впечатление, что президент не понимает, почему Украину туда еще не взяли. А заодно стало понятно, что интеграция в эти структуры станет главной темой предвыборной кампании Порошенко.

"С тех пор, как вы доверили мне пост Президента Украины, государственный компас уверенно показывает на Запад - в сторону, противоположную империи. Его стрелка ни разу не дрогнула. И уверяю вас, не дрогнет, пока этот компас находится в моих руках", - расхвалил самого себя президент, комментируя сегодня вопрос ЕС и НАТО.

В прошлом году упоминание обеих организаций в его речи было сугубо ритуальным. Вступление в Евросоюз и Альянс Порошенко тогда упомянул только один раз, заявив, что "дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейский Союз и НАТО".

В этот же раз президент во-первых заявил, что в сентябре начнется процесс внесения в Конституцию новых внешнеполитических ориентиров - вступления в НАТО и ЕС.

Во-вторых, Порошенко начал рассуждать о том, что Украина если и вступит в эти структуры, то едва ли не на равных. Да и вообще из слов президента следует, что без Украины они могут просто развалиться.

"Война России против Украины - это часть плана Кремля развалить Европейский Союз и НАТО. Наши воины на востоке стоят на защите безопасности и благосостояния не только Украины, но всей Европы. Так что в Евросоюз и в НАТО мы идем не с пустыми руками. У нас сегодня - вы будете иметь возможность это увидеть и убеждаетесь уже четыре года - одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточный фланг НАТО. А взамен - мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет Альянс", - заявил Порошенко сегодня.

Всего президент упомянул название Альянса в своей нынешней речи шесть раз, а Евросоюза - восемь. Отметим, что на слова президента "Мы нужны Европе" в обморок упал солдат почетного караула.

Ни слова о мирном возвращении Донбасса

Если в прошлом году Порошенко заявил, что главный путь возвращения Донбасса и Крыма - дипломатический, то сегодня даже этих слов не прозвучало.

"Мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", - говорил президент год назад.

Сейчас же Порошенко ограничился тем, что заявил о новой армии, которая способна дать отпор агрессору. Ни слова о мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины президент не произнес.

Это важный момент - об исключительно мирном пути возвращения территорий Порошенко не уставал заявлять никогда (пусть эти слова и были скорее риторикой, нацеленной на западных партнеров). Теперь же это постепенно уходит в прошлое. Видимо, президент планирует накануне выборов более выраженно играть роль "ястреба".

Насколько это ему поможет на выборах - вопрос. Учитывая, что по соцопросам большинство украинцев считают приоритетной задачей для власти достижение мира в Украине.

Внутренних врагов стало меньше

В прошлой своей речи Петр Порошенко куда больше уделил внимания внутренним врагам Украины.

"Я уверен и в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции. Чтобы враг не смог подорвать нас изнутри. Чтобы "пятая колонна" и не думала поднять головы. Чтобы атаманщина не разрушала основ государственности. Словом, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили", - говорил президент в 2017 году.

В этот раз он был намного лаконичнее. То ли вопрос с агентами врага уже решен, то ли были темы поважнее:

"И, главное, мы твердо выбрали собственный путь развития. И не имеем права с него сойти в угоду внешним врагам и их агентам внутри страны".

Как видим, на этот раз президент уже не видит угроз в "атаманщине" или внутренней политической борьбе. Хотя, очевидно, эти проблемы за минувший год отнюдь не исчезли.

Хотя, возможно, они для Порошенко персонифицировались в лице Михаила Саакашвили. Который год назад был явной угрозой, а сейчас стал мирным жителем Амстердама, который не торопится возвращаться в Украину.

Ультиматум по Томосу

Религиозная тема не затрагивались Петром Порошенко в прошлом году. На этот же День независимости Томос об автокефалии стал настоящим гвоздем программы.

Причем президент говорил не в качестве просителя, а "требовал своё". В своей речи он пытался быть "жестким" и словесно уравнял Москву, Константинополь и даже, почему-то, Ватикан (вероятно из-за довольно позитивного, в последнее время, отношения Папы Римского к РПЦ).

"Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане. Мы твердо намерены разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе", - заявил Порошенко.

Учитывая, что решение по автокефалии в любом случае принимается не в Украине эти слова прозвучали чуть ли не как ультиматум ко Вселенскому патриархату.

Еще более жестко он отозвался об УПЦ, назвав единственную всемирно признанную православную церков Украины неканонической.

"Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническом пребыванию значительной части нашей православного сообщества в зависимости от русской церкви. Церкви, освящает гибридную войну Путина против Украины, которая день и ночь молится за российскую власть и за войско - тоже российское", - заявил Порошенко.

"Решимость" Порошенко, которой не было в прошлом году, возможно, объясняется опять-таки близостью президентских выборов, на которых гарант будет делать ставку на получение автокефалии. Впрочем, пока все сроки ее предполагаемого предоставления сдвигаются - и уже не в первый раз.

Речь Порошенко в главных словах

Если смотреть по ключевым словам речи президента - сколько раз они встречались в тексте - то главные его приоритеты вертятся вокруг России, армии и войны. Это слова-лидеры в выступлении гаранта. А слово "война" президент в этом году произносил втрое чаще, чем в предыдущем.