Появился полный текст выступления президента Петра Порошенко на военном параде, приуроченном к 27-летию независимости Украины. Его опубликовала пресс-служба Гаранта на официальном сайте.

Мы приводим полный текст выступления Петра Порошенко:

"Зродились ми великої години

З пожеж війни і полум’я вогнів.

Плекав нас біль за долю України,

Зростив нас гнів і лють на ворогів."

Дорогие соотечественники! Уважаемые гости!

Это - слова "Марша новой армии", который сегодня впервые прозвучит на нашем военном параде. Создали его на основе легендарной песни, написанной в конце двадцатых годов прошлого века. И символизирует он неразрывную связь между разными поколениями борцов за свободу Отечества.

Воистину "великим часом" для нас, украинцев, стали последние четыре с половиной года. Мы пережили невероятные испытания войной и экономическим кризисом, ее вызвала российская агрессия. От руки врага полегли тысячи и тысячи украинцев - военных и гражданских; мужчин, женщин, детей. Нас тестировали и на прочность, и на разрыв. Пытались разделить народ и расчленить страну. Пробовали заблокировать наше движение в Европу. Хотели загнать свободолюбивый народ обратно в имперское стойло.

Слава Богу и спасибо каждому украинцу за то, что мы с вами выстояли. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы. Стали сильнее и увереннее в себе и собственных возможностях. На будущие годы и десятилетия заложили основу для движения вперед - с четкими стратегическими ориентирами на Европейский Союз и НАТО.

Дорогие украинцы!

Этот год отличается тем, что мы отмечаем век независимости УНР, провозглашенной Четвертым универсалом Центральной Рады. Приближается сто лет Акта воссоединения, когда УНР и ЗУНР объединились в единое соборное Украинское государство. Украинская национальная революция, освободительная борьба начала прошлого века продолжалиась примерно четыре года, но государство тогда потеряли. Наши предки не устояли в той войне с Россией. Так же, как в свое время не устояли наши гетманы Иван Выговский и Иван Мазепа. Причины были разные, но результат один и тот же: долгие годы трагической зависимости от империи с репрессиями, голодоморами. С попытками уничтожить украинский язык и растворить украинский народ на необозримых просторах Евразии.

Перед нашим поколением стоит задача разорвать роковой исторический круг. Сделать так, чтобы украинскую независимость, как раньше, не измеряли месяцами или несколькими годами. И потом долгими десятилетиями безгосударственности не оплакивали ее потерю. Не анализировали причин очередного поражения. А чтобы гордились победами и гордились успехами.

За четыре года войны, которую Россия развязала против Украины, мы с вами сохранили государство и укрепили его. Нация консолидировалась на основе защиты страны и патриотизма. Мы с вами создали сильную армию. И кропотливой работой наших дипломатов обеспечили международную политико-дипломатическую поддержку независимости Украины.

И, главное, мы твердо выбрали собственный путь развития. И не имеем права с него сойти в угоду внешним врагам и их агентам внутри страны.

Первое. Мы разрываем все путы, связывающие нас с Российской империей и Советским Союзом. Сделать независимость необратимой, Украину - большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - это главная задача нашего поколения. Это - задача общества и выбранной им власти.

Второе. Мы, украинцы, идем своим путем и понимаем, что в первую очередь должны опираться на собственные силы. Использовать богатства страны в интересах народа и будущих поколений. Украина должна жестко защищать свои национальные интересы. Внешняя помощь для нас все еще важна, но прежде всего должны помочь сами себе.

Третье. Конкретными шагами укрепить независимость. Уже больше года действует безвизовый режим для поездок украинский в Евросоюз. Мы неизбежно становимся частью европейского пространства. Это укрепляет нашу политическую независимость.

Вступило в силу Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. И как результат и следствие доля экспорта в ЕС составляет теперь почти 43% против 32% еще четыре или пять лет назад. Четкая европейская стратегия дала нам возможность компенсировать огромные потери, которые мы понесли в результате политически мотивированного закрытия Россией и своего рынка, и транзита для третьих стран для украинских товаров. Она, Россия больше не сможет нас шантажировать, потому что мы усилили нашу экономическую независимость.

С осени шестнадцатого года - вчера была уже тысяча дней, - как мы не покупаем газ в России. Украинский "Нафтогаз" блестяще обыграл Газпром в Стокгольмском арбитраже, принеся в государственный карман 4 600 000 000 долларов. Так приобретаем нашу энергетическую независимость.

Четвертое, что хотел бы отдельно отметить. Не может быть свободным тело, когда душа - в плену. Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане. Мы твердо намерены разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе. Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническом пребыванию значительной части нашей православного сообщества в зависимости от русской церкви. Церкви, освящает гибридную войну Путина против Украины, которая день и ночь молится за российскую власть и за войско - тоже российское.

Крещение пришло к нам от Константинопольской Церкви-Матери. И именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы. Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургическую и церковную традицию. Сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных Православных Церквей не было равной им Поместной Православной Церкви Украины.

Вопрос Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины выходит за рамки религиозного. Оно из того же ряда, что укрепление армии; что защита языка; что борьба за членство в Евросоюзе и НАТО. Это - еще один стратегический ориентир на нашем историческом пути. Это - важная составляющая нашей независимости.

Интеграция в европейское и евроатлантическое пространства - надежный способ обеспечить безопасность, развитие Украины и достойные условия жизни для людей. Такая интеграция - стопроцентная гарантия нашей независимости. Но хочу отдельно подчеркнуть - и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет завершенным и совершенным проектом. Ведь цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины.

На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше. Точно меньше, а не больше. Без восстановления территориальной целостности, суверенитета нашего государства все границы в Центральной и Восточной Европе будут туманны.

Война России против Украины - это часть плана Кремля развалить Европейский Союз и НАТО. Наши воины на востоке стоят на защите безопасности и благосостояния не только Украины, но всей Европы. Так что в Евросоюз и в НАТО мы идем не с пустыми руками. У нас сегодня - вы будете иметь возможность это увидеть и убеждаетесь уже четыре года - одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточный фланг НАТО. А взамен - мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет Альянс.

Дорогие украинцы!

С тех пор, как вы доверили мне пост Президента Украины, государственный компас уверенно показывает на Запад - в сторону, противоположную империи. Его стрелка ни разу не дрогнула. И уверяю вас, не дрогнет, пока этот компас находится в моих руках.

Более того, я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессии Верховной Рады, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект. И буду работать днем ​​и ночью, делать все, чтобы его приняли.

Самыми надежными гарантами независимости Украины и мирного труда украинцев являются наши воины - Вооруженные Силы, Национальная гвардия, флот, пограничники, СБУ, полиция, другие силовые структуры. О том, как изменилась украинская армия за четыре года, можно говорить хоть 4 часа, есть о чем. Но лучше любых слов обо всем расскажут сейчас уверенная походка героев, излучающее силу движение техники и вооружений и мастерство пилотов.

Народная армия сегодня отчитывается перед украинским народом, а народ гордится своей армией. Каждый, кто присоединился к ее развитию, каждый, кто в 2014 году отправлял смс с деньгами, кто бросил родной дом и поехал волонтером, военнослужащие - каждый по праву пусть гордится собственным вкладом в укрепление обороноспособности.

Склоним головы в память о героях, отдавших свои жизни за мирное будущее Украины. Поклонимся каждой украинской семье, потерявшей мужа или сына, мать или сестру. Вечная память Героям, павшим в боях за нашу свободную, независимую Украину. Вечная им слава.

Прошу почтить минутой молчания память украинских воинов и мирных граждан Украины, погибших в войне, которую развязал российский агрессор. Вовек не забудем и не простим никогда.

(Минута молчания).

Дорогие украинцы!

Наша украинская армия - это армия мира. Летом четырнадцатого года она успешно освободила большую часть Донбасса от боевиков. А после того, как произошло прямое вторжение российских регулярных войск, крепко держит оборону на линии соприкосновения. Надежно защищает Украину вдоль всей линии границы с нашей агрессивной соседкой.

Власть сделала все, чтобы влияние войны на общество был как можно меньше. В свое время я отверг предложения объявить военное положение, которое бы существенно ограничило политические права и свободы граждан. От частичной мобилизации мы перешли к формированию контрактной армии. Тратя более 5% ВВП на оборону и безопасность, не снимая пальца с курка, - сосредоточились на реформах и мирном строительстве.

Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы, украинцы.

Настоящий мир обязательно наступит на нашей земле. Обеспечить мир и победу может только боеспособная армия, и она день за днем ​​становится все сильнее.

"Пока нация борется, она живет", - говорил Левко Лукьяненко, автор Акта провозглашения независимости Украины. Сегодня Льву Григорьевичу исполнилось бы девяносто лет. Мы все глубоко благодарны человеку-легенде по его выдающийся вклад в борьбу за свободу Украины и свободу ее граждан.

Дорогие соотечественники!

Вы только слышали и видели, как министр обороны впервые в истории приветствовал участников парада словами "Слава Украине". Прочными становятся те традиции, которые рождаются в народе. Генерируемые народом и человеческими сердцами, передаются из поколения в поколение. Среди наших символов является не только Флаг, Герб и Гимн, о которых написано в Конституции, но и национальный лозунг "Слава Украине! Героям слава". От него мы чувствуем колоссальный подъем, а наших врагов корчит, как чертей от ладана. Оно само вошло в нашу жизнь, а теперь пришло время придать ему силу закона. Вот почему подаю в Верховную Раду законопроект об изменениях в военных уставов, согласно которому этот лозунг станет главным приветствием в Вооруженных Силах Украины.

С двадцать седьмого годовщиной Независимости Украины!

Со столетием возрождения украинской государственности!

Слава украинской армии!

Слава Вооруженным Силам Украины!

Слава украинскому народу!

Украине - слава!"

Ранее "Страна" писала, как в Киеве прошел военный парад в День Независимости.

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