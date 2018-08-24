В военном параде ко Дню независимости Украины, который прошел сегодня в Киеве приняли участие военнослужащие других государств. В частности, по Крещатику прошли военные Канады, США, Грузии, Молдовы, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Польши, Великобритании, Дании и др. Также в шествии приняли участие военные совместной литовско-польско-украинской бригады. По официальным данным, в параде участвовали военные из 18 стран.

Колонна военнослужащих Эстонии

Знаменная группа Латвии

Военнослужащие Литвы

Знаменная группа ВС Грузии

Военные Молдовы

Военнослужащие Румынии

Военнослужащие Польши

Представители ВС Великобритании

Военнослужащие США

Напомним, сегодня, 24 августа, в День независимости Украины во время речи президента Петра Порошенко солдату почетного караула стало плохо и он потерял сознание.

Ранее "Страна" писала о том, что на военном параде новый Ан-178 впервые пролетел над головами обычных зрителей.

Также мы сообщали, что посол объяснил, почему президента США не будет на параде ко Дню независимости Украины.