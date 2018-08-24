В Киеве на военном параде к 27-й годовщине независимости состоялся первый полет военного транспортника Ан-178 для массовой публики. Ранее самолет летал только на испытаниях и на международных выставках.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Ан-178 является украинским ближнемагистральным военно-транспортным турбореактивным самолетом, который был разработан государственным предприятием "Антонов" на базе пассажирского Ан-158. Первый полет Ан-178 состоялся 7 мая 2015 года.

Кстати, самолет может вытеснить с рынка военно-транспортные самолеты предыдущего поколения Ан-12, Ан-26 и Ан-32, поскольку имеет грузоподъемность 15-18 тонн, скорость 825 км/ч, а высота полета — 12 км. При этом он может летать на 5,5 тыс. км и не требователен к покрытия аэродромов - может садиться и взлетать с грунта.

"Cтрана" вела онлайн-трансляцию военного парада.

Ранее "Страна" сообщала, что во время парада на День Независимости в Киеве впервые покажут самолет Ан-178.

Также мы писали о том, что Порошенко похвастался АН-178, сделанным вместе с Boeing.