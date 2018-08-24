"Марш новой армии" впервые прозвучал в центре Киева на военном параде, посвященном 27-летию независимости Украины. Президент Украины Петр Порошенко начал с него свою речь перед парадом.

"Зродились ми великої години

З пожеж війни і полум’я вогнів.

Плекав нас біль за долю України,

Зростив нас гнів і лють на ворогів", - продекламировал Порошенко.

"Создали его на основе легендарной песни, написанной в конце двадцатых годов прошлого века. И символизирует он неразрывную связь между разными поколениями борцов за свободу Отечества", - сказал президент.

Видео: youtube.com/UA:Перший

Как сообщала "Страна", появилось видео, как американские дипломаты с бубнами и баянами поют "Гей, наливайте повнії чари".

Отметим, что во время речи Порошенко солдат почетного караула потерял сознание.