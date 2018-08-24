Арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю европейских клубов завершила раследование против французского ПСЖ (за который играет самый дорогой футболист мира, Неймар - Прим.Ред.). Решение должно быть оглашено в ближайшие дни, передает испанская газета AS.

В качестве наказания ПСЖ могут заставить выставить на трансфер одного из своих дорогостоящих футболистов или же наложить запрет на приобретение новичков. Возможно, что эти санкции будут синхронными.

Если это произойдет, то ПСЖ не сможет выкупить у Монако форварда Килиана Мбаппе, который год назад был арендован парижанами у монегасков с правом выкупа за 180 миллионов евро.

За ситуацией очень внимательно следят в мадридском Реал, который после ухода Роналду в Ювентус заинтересован и в Мбаппе, и в Неймаре.

Если же УЕФА только наложит штраф на ПСЖ, то никто из звезд команду уже не покинет в это летнее трансферное окно.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, куда Реал отдал украинского вратаря Лунина.

Также мы рассказывали, что Неймар уже начал торги о переходе из ПСЖ в Реал.