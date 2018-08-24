Экс-сотрудницу одной из компаний-подрядчиков АНБ США Реалити Уиннер приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение через журналистов некоего секретного отчета о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Она еще в июне созналась в том, что поделилась сверхсекретным отчетом с журналистами. Об этом сообщает ВВС.

Уиннер грозило до 10 лет тюрьмы, однако обвиняемая пошла на сделку со следствием, признав вину и согласившись на пятилетний срок, избавив прокуроров от необходимости представлять свои доказательства в суде.

Бывшая военная переводчица получила самый жесткий в истории США приговор за преступление, связанное со "сливом" информации в СМИ. Уиннер приговорили на основании закона о шпионаже, обвинения в нарушении которого предъявляли Эдварду Сноудену.

"Я искренне извиняюсь и беру на себя всю ответственность за свои действия. В первую очередь я хотела бы извиниться перед своей семьей", - сказала Уиннер на оглашении приговора в суде города Огаста, штат Джорджия.

Как сообщала "Страна", Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США не нашел каких-либо доказательств сговора или координации действий избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в ходе президентских выборов 2016 года.

Отметим, что во вмешательстве в выборы президента США обвинили даже главу НАБУ Сытника.