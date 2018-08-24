В Харькове с 23 августа открылся муниципальный прокат велосипедов. В городе уже действует 14 станций, на каждой из которых размещено 5-6 велосипедов, говорится в сообщении Харьковского городского совета.

Работать городской велопрокат будет круглосуточно 7 дней в неделю. Тариф за 1 час велопоездки составляет 20 грн, а месячный абонемент - 250 грн и ежедневно час в подарок. Также любители велопоездок смогут приобрести сезонный абонемент - его стоимость составит 800 грн.

Оплатить услугу наличными будет невозможно, система будет работать онлайн. Для того, чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо будет скачать мобильное приложение NextBike или зарегистрироваться на сайте компании, оставить свои контактные данные и подвязать к системе свою банковскую карту.

За невозврат велосипеда клиентом на стойку после 12 или 24 часов катания предусмотрены штрафы."Поскольку общественный велопрокат - не развлечение, а вид транспорта, мы стараемся ограничить часы проезда на велосипедах", - сказал сооснователь NextBike Ukraine Остап Буденкевич.

До сентября в Харькове планируют открыть еще 6 точек велопроката. Всего в течение 5 лет планируется открыть около 120 станций муниципального велопроката.

Ранее "Страна" сообщала, что незрячие люди на велосипедах-тандемах проедут тысячу километров по Украине.

Также мы писали о том, что под колесами авто погиб молодой украинский мотогонщик, который ехал на велосипеде.