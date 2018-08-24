Порошенко присвоил воинским частям пограничной службы имена украинских героев
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О присвоении почетных наименований воинским частям Государственной пограничной службы Украины". Документ опубликован на сайте Администрации президента.
"С целью увековечения памяти и героизации подвига выдающихся украинских и политических деятелей, которые сделали значительный вклад в развитие охраны границы украинского государства, защиту ее национальных интересов, а также военно-патриотического воспитания военнослужащих Государственной пограничной службы Украины на героических примерах борьбы за независимость Украины, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, по случаю 27-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении.
- - 3-му пограничному отряду Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса". Теперь это 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины;
- - 27-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "имени героев Карпатской Сечи". Сейчас он называется 27-й пограничный отряд имени героев Карпатской Сечи Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины;
- - 31-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "генерал-хорунжего Александра Пилькевича" - 31-й пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко уже 4 сентября внесет в Раду изменения в Конституцию о курсе на Евросоюз и НАТО.
Также мы сообщали, что во время речи Порошенко перед началом военного парада солдат почетного караула потерял сознание.