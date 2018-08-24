Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О присвоении почетных наименований воинским частям Государственной пограничной службы Украины". Документ опубликован на сайте Администрации президента.

"С целью увековечения памяти и героизации подвига выдающихся украинских и политических деятелей, которые сделали значительный вклад в развитие охраны границы украинского государства, защиту ее национальных интересов, а также военно-патриотического воспитания военнослужащих Государственной пограничной службы Украины на героических примерах борьбы за независимость Украины, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, по случаю 27-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении.

- 3-му пограничному отряду Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса". Теперь это 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины;

- 27-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "имени героев Карпатской Сечи". Сейчас он называется 27-й пограничный отряд имени героев Карпатской Сечи Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины;

- 31-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "генерал-хорунжего Александра Пилькевича" - 31-й пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко уже 4 сентября внесет в Раду изменения в Конституцию о курсе на Евросоюз и НАТО.

Также мы сообщали, что во время речи Порошенко перед началом военного парада солдат почетного караула потерял сознание.