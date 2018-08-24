Президент Украины Петр Порошенко заявил о решимости "покончить существование" в Украине церкви, "которая освящает гибридную войну" РФ против Украины. Об этом он сказал сегодня, 24 августа, в речи перед парадом ко Дню независимости Украины в Киеве.

Порошенко отметил, что "эта церковь освящает гибридную войну Путина против Украины, день и ночь молится и за российскую власть, и за российскую армию".

"Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви", - сказал глава государства.

Президент не видит причин для того, чтобы среди других поместных православных церквей не было равной им поместной православной церкви Украины. "Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери и именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы. Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургийную и церковную традицию", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что вопрос Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы сферы религии. "Он из того же ряда, что и укрепление армии, защита языка, борьба за членство в ЕС и НАТО. Это еще один стратегический ориентир на нашем историческом пути, весомая составляющая нашей независимости", - указал он.

Ранее "Страна" сообщала, что посол объяснил, почему президента США не будет на параде ко Дню независимости Украины.

Также читайте, что Порошенко, Парубий и главы всех церквей помолились в Софийском соборе за Украину.