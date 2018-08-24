Киевскому Динамо не удалось подписать Роберта Берича, форварда французского Сент-Этьена и сборной Словении. Футболист не захотел продолжать карьеру в Украине и отказался от предложения "бело-синих".

Об этом передает портал Sport.ua.

В Динамо предлагали за форварда 2,5 миллиона евро.Но сам Берич хотел бы перебраться в чемпионат Бельгии, Голландии или Австрии. Кстати, в Австрии он уже выступал за Рапид и Штурм.



Словенский форвард перебрался в Сент-Этьен в 2015 году из венского Рапида за 7,5 миллионов евро. За французский клуб словенец провел во всех турнирах 61 матч и забил 22 гола (22 матча и 8 голов в прошлом сезоне). Transfermarkt оценивает Роберта в 4,5 миллиона евро.



Также в активе Берича 16 матчей и 1 забитый мяч в составе национальной сборной Словении.

Ранее "Страна" сообщала, что Вербич рассказал об ошибках Динамо в матче с Аяксом и пообещал исправиться на все 100% в ответном матче.