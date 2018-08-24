24 августа в Киеве во время речи президента Петра Порошенко, которую он произносил перед началом самого масштабного военного парада за всю историю Украины, одному из солдат почетного караула стало плохо и он потерял сознание. Инцидент произошел около 10:35. Об сообщает Информатор.

Военного, который потерял сознание, успели подхватить люди, стоявшие рядом. Солдата увели. А позже заменили почетный караул.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию парада.

Напомним, сегодня, в День независимости Украины, в Софийском соборе в центре Киева президент Украины Петр Порошенко, его семья, представителями руководства страны и главы основных религиозных конфессий помолились за Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире.

Также мы сообщали, что во время брифинга Порошенко и Лукашенко глава Госпогранслужбы Назаренко потерял сознание.