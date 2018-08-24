После потери территорий на Ближнем Востоке террористы ИГИЛ начали искать новые источники финансирования. Боевики активно вкладываются в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы. Также в сфере их интересов фармакологические, строительные компании и спекуляции на фондовых биржах.

Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на прошедшем в Нью-Йорке в четверг, 23 августа, заседании Совета Безопасности ООН. Оно было посвящено анализу деятельности террористов ИГИЛ и новым задачам мирового сообщества по борьбе с ними, передает DW.

По словам представителя России, серьезное беспокойство вызывает тот факт, что ИГИЛ по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, а также вооружение, в том числе "через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран". Он также выразил мнение, что в Сирии место теснимого ИГИЛ могут занять террористы "Аль-Каиды".

По его словам, фиксируется "стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран". Кроме того, указал он, террористическая группировка также "продолжает бороться за контроль над наркопотоками, в том числе из Афганистана".

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что "идеология воинствующего исламизма прижилась в новых уголках мира". Это, по ее мнению, демонстрирует способность ИГИЛ к адаптации к условиях разгрома его "госструктур" и его стремление расширить свое идеологическое влияние в других странах.

"Вашингтон намерен укреплять партнерские отношения со странами, борющимися с терроризмом, для обеспечения окончательного разгрома ИГИЛ", - подчеркнула Хейли.

Она призвала международное сообщество использовать инструмент санкций для лишения террористических групп - финансирования . "Борьба с террором будет принимать различные формы, но результат уже есть. Соединенные Штаты будут продолжать борьбу против ИГ и "Аль-Каиды" до полной победы", - указала она.

Заместитель Генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков указал, что ИГИЛ продолжает представлять серьезную проблему, особенно из-за ее превращения в скрытую сеть и расширения деятельности ее региональных "филиалов". Кроме того, потенциальной угрозой безопасности являются иностранные боевики-террористы, возвращающиеся после разгрома террористов в Ираке и Сирии в свои страны.

Перед заседанием Совбеза был распространен доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, посвященный задачам в борьбе с ИГИЛ в новых условиях. Несмотря на успехи, говорится в докладе, многие проблемы сохраняются. В частности они обусловлены продолжающимся преобразованием ИГИЛ из территориального субъекта в подпольную сеть, деятельностью региональных отделений и угрозой, исходящей от возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов.

Как сообщала "Страна", в Сирии бывший туннель террористов превратили в Музей изобразительного искусства.

Отметим, что экс-президент Афганистана назвал ИГИЛ продуктом и инструментом США.