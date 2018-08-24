Президент Петр Порошенко заявил, что 4 сентября, до начала девятой сессии, внесет в Верховную Раду закон об изменениях в Конституцию о курсе Украины на ЕС и НАТО. Об этом Порошенко заявил перед началом парада по случаю 27-летия независимости Украины.

"Я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро", - сказал он.

Он подчеркнул, что до открытия осенней сессии Верховной Рады, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий законопроект. Порошенко подчеркнул, что политики будут делать всё "днем и ночью", чтобы его принять.

Мы ведем онлайн-трансляцию парада.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко, Парубий и главы всех церквей помолились в Софийском соборе за Украину.

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