Вчера, 23 августа луганская Заря совершила футбольное чудо. В первом матче плей-офф против РБ Лейпциг наша команда осталась в меньшинстве уже на 16 минуте, но тем не менее сумела отстоять ничью.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб после удаления с поля полузащитника Богдана Леднева буквально накричал на игрока, предъявив ему претензии, что тот подвел команду. Однако на послематчевой пресс-конференции коуч луганчан списал все это на эмоции и поблагодарил свою команду за проявленный характер.



- Прежде всего, хочу поздравить нашу команду, всю без исключения, с неплохой игрой. И то, что футболисты действительно выдержали этот накал. Да, в Лейпциге много молодых ребят, но это ребята, которые стоят достаточно больших денег. И у которых идет очень серьезный селекционный отбор, - рассказал Юрий Вернидуб, передает официальный сайт команды.



Тем не менее, мы показали, что мы - тоже команда. Печально, что так произошло с нашим игроком, с молодым Богданом Ледневым. На 16-й минуте мы остались вдесятером, тем не менее, мы здорово оборонялись. Но не только оборонялись, но и очень хорошо выходили в контратаки. Были тоже моменты, тоже могли забить. Самое важное, что мы не отбивались, а играли в футбол. Это самое важное.



Поэтому, повторюсь, как и в игре с Брагой мы здесь сыграли 1:1, и сегодня скажу, что счет 0:0 дает шансы что нам, что Лейпцигу 50 на 50. Нужно готовиться, а в следующий четверг жизнь покажет, кто пройдет дальше, а кто останется за бортом.



- Были два разных тайма - какие слова вы подобрали для футболистов в перерыве?



- Да не было никаких слов. Повторюсь, что всё смазало это удаление. Все-таки остаться вдесятером против такой команды… Во втором тайме еще сложнее было. Плюс повыходили лидеры на поле - тот же Поульсен и Форсберг. Они увеличили давление на нас, но мы еще раз показали, что мы на правильном пути. Ребята очень здорово сыграли в обороне, практически закрыли фланги, не дали шансов. Плюс закрыли центр, там, где и были удары со стороны игроков Лейпцига, практически все мы их блокировали. А те, что доходили до ворот, здорово отстоял Луис Фелипе. Если они не забили, то это заслуга не только вратаря и защиты, но и всей команды.



Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые были на "Славутич-Арене", которые очень здорово поддерживали. Огромное спасибо, респект и низкий поклон. Такая поддержка дорогого стоит. Это тоже сыграло немаловажную роль. Если мы и были в меньшинстве, то та поддержка, которая была на трибунах, добавила нам еще одного игрока, которого не хватало.



- Что вы сказали Богдану, когда он уходил с поля?



- Это все эмоции. Просто сказал, что нельзя так вести себя. Да, было нарушение, но как бы там больно ни было, судья уже свистнул, тем более, поставил штрафной в их ворота. Зачем отбрыкиваться? Это неправильно. Но я все равно пожал руку Богдану, поддержал его, потому что вы не видели, а я видел его в перерыве - у него слезы на глазах, переживания.



Молодцы и ребята, которые сказали, что он еще молодой, будет ему урок. Их слова: "Мы за него отстоим". Что они и сделали. Поэтому, у Богдана должок перед командой, в следующей игре выйти и забить гол, принести победу.



- Почему заменили Караваева? Микротравма?



- Нет, микротравмы нет. Его, как и Диму Хомченовского заменили потому, что видели, что судороги начали немного подхватывать. Те ребята, которые вышли, здорово влились в игру - и Кабаев, и Кочергин, и Гордиенко. Благо, что у нас есть такой футболист, как Гордиенко, который может закрыть любую позицию. Он делает все, чтобы помочь команде.



- Какой соперник сильнее - Брага или Лейпциг?



- Сложно сказать. Я ребятам говорил накануне, что если брать по возрасту, то Лейпциг намного моложе, средний возраст до 23-х лет. Брага же более опытная команда, много бразильцев. Хотя и у Лейпцига много иностранцев. Могу отметить защитника Сараччи - он 98-го года, и выглядит очень здорово. Тони Вернер - 96-го года, посмотрите - машина. Не зря за ним гоняется Реал, 100 миллионов предлагает, насколько я знаю.



Тем не менее, мы выстояли, показали, что мы тоже умеем играть. Было видно, как нервничал тренер соперника, когда мы проводили свои контратаки. Осталось хорошо подготовиться, восстановиться и двигаться дальше.



Ранее "Страна" сообщала, что Вернидуб заявил, что его игроки дадут бой команде, которая стоит 300 миллионов евро.