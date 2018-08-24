В США вспыхнул пожар на заводе по производству электрических автомобилей Tesla. Инцидент произошел в калифорнийском городе Фримонт. Об этом в Twitter сообщил глава компании Tesla Илон Маск.

"Я только что там был. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. Я чрезвычайно благодарен пожарным за оперативную реакцию!" – написал Маск в комментарии к посту Electrek.Co‏ в Twitter.

В спасательной службе Фримонта сообщили, что на данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за пожара в Винницкой колонии эвакуировали 100 заключенных.

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