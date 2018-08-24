В Одесской области крупная плантация конопли находилась на территории кооператива, который возглавляет депутат Одесского облсовета от "Оппоблока" Анатолий Чередниченко. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные полиции.

Плантацию выявили 6 августа возле села Кислица Измаильского района. Аграрно-рыбохозяйственный кооператив "Придунайская нива" арендует земельный участок у государства.

Фото: od.npu.gov.ua

В ходе обыска правоохранители изъяли более 75 тысяч кустов растений конопли. Росли посевы полосой шириной около 15 метра вдоль канала у зарослей тростника, их общая площадь достигала 2 га. Также полиция изъяла трактор, который использовался для сбора урожая.

Обыск был завершен 17 августа. Суд арестовал изъятые растения и технику. "По результатам экспертизы станет известно, являются ли изъятые растения рода Cаnnabis наркосодержащими, после чего будет принято решение о предъявлении подозрения лицам, занимавшимся выращиванием этих посевов", - сообщает СМИ.

Фото: od.npu.gov.ua

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 (Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве от 500 и более растений или же конопли в количестве от 50 и более растений), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В конце сентября 2017 года на территории этого же рыбоаграрного предприятия была выявлена плантация конопли площадью порядка 1,5 га. По этому делу еще идет досудебное расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Одесской области раскрыла дерзкое нападение на фермеров, которые растили коноплю.

Также мы писали о том, что пограничники обнаружили гигантскую плантацию конопли на дунайском острове в Одесской области.