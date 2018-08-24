Новым главой правящей в Австралии Либеральной партии и, соответственно, премьер-министром - избран 50-летний правительственный казначей Скотт Моррисон. Долгое время он проработал в сфере туризма и также известен проведением операции по блокированию прибытия нелегальных мигрантов "Операция суверенные границы" (Operation Sovereign Borders).

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Он победил на выборах, в которых участвовали члены парламентской фракции партии, набрав 45 голосов. За его соперника, экс-министра внутренних дел Питера Даттона проголосовали 40 партийцев.

Причиной переизбрания теперь уже бывшего премьера Малькольма Тернбулла стали его разногласия с Даттоном, которые привели к остановке работы нижней палаты парламента страны. На пост премьера претендовала также глава МИД Джулия Бишоп, которая выбыла в первом туре голосования.

Фото: theconversation.com

Накануне голосования Тернбулл заявил, что уйдет из политики, если на собрании партии будет проведено голосование по новой кандидатуре главы партии. Ранее подали в отставку ключевые австралийские министры - финансов (Матиас Корманн), связи и искусств (Митч Файфилд) и занятости и инноваций (Микелия Кэш).

На совместной пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Sky News Australia, политики заявили, что таким образом они поддержали требование о созыве внеочередного собрания Либеральной партии (ЛП) для "устранения неопределенности в отношении руководства".

Скотт Моррисон родился в пригороде Сиднея - Уэверли (Новый Южный Уэльс). Он стал младшим из двух сыновей в семье полицейского, который служил в Муниципальном совете Уэверли в течение 16 лет, в том числе, на короткий срок, в качестве мэра.

В детстве Морринскон снялся в нескольких телевизионных шоу. Он получил высшее образование в университете Нового Южного Уэльса по специальности экономическая география.

Со своей будущей женой новый премьер-министр Австралии начал встречаться в 16 лет. В 21 они поженились. Двое дочерей.

Фото: theconversation.com

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