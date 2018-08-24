В пятницу, 24 августа, ранним утром боевики обстреляли село Врубовку Попаснянского района Луганской области. При попадании снаряда в дом погиб местный житель. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Юрий Гарбуз.

"В святой для украинцев День нашей независимости в результате артиллерийского обстрела российско-оккупационных войск с.Врубовка Попаснянского района погиб мирный житель. Это произошло около 5-ти часов утра. Снаряд попал прямо в дом, где жила семья погибшего. Мужчина, 1983 г.р., скончался от полученных ранений. У него осталась жена и двое детей", - написал Юрий Гарбуз.

Кроме того, в результате артобстрела Врубовки повреждены школьные помещения и четыре двухэтажных дома. "По моему поручению с самого утра все службы работают на месте происшествия", - указал глава ОВГА.

По его словам, противник продолжает обострять ситуацию по всему Луганскому направлению, особенно вблизи Крымского. "Наши защитники мужественно удерживают занимаемые позиции", - подчеркнул Юрий Гарбуз.

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