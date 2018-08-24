Сегодня, в День независимости Украины, в Софийском соборе в центре Киева президент Украины Петр Порошенко, его семья, представителями руководства страны и главы основных религиозных конфессий помолились за Украину. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

На молитве присутствовала супруга Порошенко и его дети. Также в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко.

Молитвы и выступления за Украину произнесли предстоятели церквей и руководители религиозных организаций. В частности, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий; верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук); предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий; епископ, ординарий Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий; главный раввин Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх, а также председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк.

"Страна" ведет онлайн-репортаж со Дня независимости в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что посол объяснил, почему президента США не будет на параде ко Дню независимости Украины.

Также королева Елизавета II поздравила Украину и пожелала доброй судьбы.